Крематории Уханя оказались перегружены из-за смертельного коронавируса

Работники крематориев китайского Уханя жалуются на перегруженность из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает The Epoch Times.

Из-за вспышки эпидемии работникам приходится постоянно носить тела жертв из больниц и частных домов. Один из них рассказал, что с конца января работает без выходных.

Подчеркивается, что в Ухане не хватает рук, чтобы справиться с такой нагрузкой. «Мы используем как минимум 100 мешков, чтобы перетащить тела, каждый день», — заявил другой рабочий.

По данным портала, местные власти постановили сжигать тела умерших от коронавируса. При этом сотрудники похоронных бюро не всегда знают, умер ли человек от коронавируса или по другой причине, и вынуждены носить защитные костюмы и маски, чтобы уберечься от инфекции. В связи с этим рабочие не едят в течение многих часов, так как не могут использовать защиту повторно.

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По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,5 тысяч, умерло 494 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

Ученые университета Гонконга ранее заявили, что китайские власти могут распространять неверную статистику: с помощью теоретической модели они установили, что число заболевших, вероятно, в несколько раз больше, чем сообщается.

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