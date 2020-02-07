Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.

Доктор скончался в пятницу, 7 февраля, в 2:58 по местному времени (21:58, 6 февраля, по московскому). Ему было 34 года.

Вэньлян был в числе группы из восьми врачей, которые еще в конце декабря стали распространять в медицинской среде сообщение о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию. Ли Вэньляна и его коллег вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор. Кроме того, медиков заставили взять на себя письменные обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

О смерти Ли Вэньляна сообщалось в четверг, 6 февраля. Однако позже выяснилось, что сердце Вэньляна удалось реанимировать.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 566 человек. 1382 пациента удалось вылечить. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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