Китай объявил войну коронавирусу на уничтожение. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«Нам обязательно нужно верить в успех, мы обязательно одержим победу над вирусом. Мы ведем с пневмонией решительную народную войну до победного конца», — отметил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для решения задачи ликвидировать вирус. Китайский лидер также отметил, что руководство будет постоянно опираться на народные массы.

Материалы по теме Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

По последним данным, число жертв коронавируса составляет 910 человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 40 тысяч человек.

По прогнозу специалистов Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, пик распространения коронавируса может наступить во второй половине февраля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru