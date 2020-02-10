Китай объявил войну коронавирусу на уничтожение. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
«Нам обязательно нужно верить в успех, мы обязательно одержим победу над вирусом. Мы ведем с пневмонией решительную народную войну до победного конца», — отметил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для решения задачи ликвидировать вирус. Китайский лидер также отметил, что руководство будет постоянно опираться на народные массы.
По последним данным, число жертв коронавируса составляет 910 человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 40 тысяч человек.
По прогнозу специалистов Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, пик распространения коронавируса может наступить во второй половине февраля.