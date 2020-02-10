Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.

27-летний мужчина прожил в Пекине больше восьми месяцев и недавно вернулся на родину, прилетев на самолете в Екатеринбург. Оттуда на автобусе он доехал до дома. Вскоре он почувствовал недомогание, и родственники попросили его «на всякий случай» провериться на коронавирус, потому что в семье есть маленький ребенок.

Придя в клинику, горожанин попросил взять у него анализ на вирус, что перепугало всех медработников. Его отправили в приемный покой, который находится в другом здании, и там от него убежала дежурная. В итоге врачи спрятались от пациента и разговаривали с ним через закрытые двери. Они не стали принимать мужчину, сказав ему уйти через черный вход.

В Минздраве Башкирии изданию сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка, но «документальных подтверждений нет». Там добавили, что для всех медицинских учреждений разработан алгоритм действий при работе с подозрением на коронавирус. «Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно. Без внимания этот случай не останется однозначно», — заверили в ведомстве.

По последним данным, жертвами вируса 2019-nCoV стали более 800 жителей Китая. Всего в мире им заражено 36,5 тысячи человек, двое из них находятся в России: один в Тюмени, второй в Чите.

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