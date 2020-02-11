Китайцев оставили без фастфуда из-за вируса

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приняла решение закрыть половину своих ресторанов в Китае. Без фастфуда жителей КНР оставят из-за распространения ранее неизвестного коронавируса, который провоцирует смертельную пневмонию, сообщает Bloomberg.

«В большинстве случаев рестораны закрываются по требованию местных властей», — уточнил председатель директоров компании Хосе Сил. О том, к каким последствия для компании это может привести, он говорить не стал. В общей сложности в Китае работали около 1,3 тысячи фирменных ресторанов.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Ранее в феврале о сокращении присутствия в Китае объявил Adidas. Представитель компании указал, что ситуация в Китае, который является ведущим рынком для марки, негативно отражается на бизнесе компании. «Однако пока слишком рано оценивать степень этого воздействия», — констатировал он. До этого Starbucks приостановила работу двух тысяч кофеен в стране. Аналогичные меры предприняла сеть ресторанов «Макдональдс», закрыв часть ресторанов.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019-го, по состоянию на 11 февраля число погибших от вируса превысило тысячу человек. На территории страны заразились более 42,5 тысячи человек. В России в защиту от заболевания собираются провести молебен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!