Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.

По их данным, Макрон был недоволен тем, что Великобритания не предпринимает никаких действий для сдерживания распространения коронавируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал источник об ультиматуме Джонсону.

После того как Франция запретила бы въезд с территории Великобритании, такие же меры приняли бы и остальные страны Европы, что стало бы «плохой новостью» для политики и экономики королевства, пишет газета.

Как рассказал источник, ультиматум был поставлен в пятницу, 20 марта, и только после этого власти Великобритании решили закрыть места скопления людей, в частности спортзалы, театры, развлекательные центры и пабы.

16 марта Макрон сообщил, что во Франции вводятся ограничения на поездки людей по стране на две недели. Кроме того, он анонсировал закрытие на 30 дней внешних границ Шенгенской зоны.

Согласно последним данным института Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 5070 случаев заражения коронавирусом SARS CoV-2, 234 человека погибли. Всего в мире коронавирусом заразились более 320 тысяч человек. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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