Британия призвала людей не укрываться на дачах от пандемии коронавируса

Правительство Великобритании призвало граждан страны не ездить на дачи и курорты во время пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст рекомендации Лондона.

В документе просят избегать любых поездок, кроме необходимых, и не укрываться от коронавируса за городом или в местах проведения отдыха. «Понятие необходимых поездок не включает в себя посещение дач, кемпингов, мест стоянок караванов и тому подобное, будь то с целью изоляции или проведения каникул», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что если люди не будут выполнять эти рекомендации, это создаст дополнительные трудности для местных жителей и служб. РИА Новости добавляет, что из-за долгосрочных каникул и закрытия пабов и ресторанов жители Британии массово хлынули в провинцию.

Власти страны решили закрыть все пабы, рестораны, кафе, спортзалы и кинотеатры королевства 20 марта. Отмечается, что ограничения будут действовать до новых распоряжений властей, которые постараются снять запреты как можно скорее.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заражено более 5,7 тысячи человек. По всему миру число инфицированных превысило 339 тысяч, 14,7 тысячи человек погибли, 98,8 тысячи — вылечились.

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