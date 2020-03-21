Празднование 75-летия завершения Второй мировой войны отменили в Лондоне

Власти Великобритании приняли решение отменить шествие ветеранов в Лондоне в честь 75-летия завершения Второй мировой войны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что масштаб празднования памятной даты по всей стране будет изменен. В частности, отменят шествие ветеранов в Лондоне, а также мероприятия у Сент-Джеймсского дворца.

Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск для здоровья ветеранов, пояснили в британском правительстве. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден выразил надежду, что общественность примет во внимание непростые обстоятельства отмены мероприятий.

День Победы в Великобритании, США и большинстве стран Западной Европы отмечается 8 мая.

По последним данным, в Великобритании насчитывается почти четыре тысячи зараженных коронавирусом. Из них умерли 177 заболевших, вылечились 65 человек. Всего в мире заразились вирусом более 272 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!