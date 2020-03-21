Празднование 75-летия завершения Второй мировой войны отменили в Лондоне

Власти Великобритании приняли решение отменить шествие ветеранов в Лондоне в честь 75-летия завершения Второй мировой войны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает ТАСС.
Отмечается, что масштаб празднования памятной даты по всей стране будет изменен. В частности, отменят шествие ветеранов в Лондоне, а также мероприятия у Сент-Джеймсского дворца.
Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск для здоровья ветеранов, пояснили в британском правительстве. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден выразил надежду, что общественность примет во внимание непростые обстоятельства отмены мероприятий.
День Победы в Великобритании, США и большинстве стран Западной Европы отмечается 8 мая.
По последним данным, в Великобритании насчитывается почти четыре тысячи зараженных коронавирусом. Из них умерли 177 заболевших, вылечились 65 человек. Всего в мире заразились вирусом более 272 тысяч человек.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения