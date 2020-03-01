В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук прокомментировал слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы. Об этом говорится на сайте политсилы.

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».

По словам руководителя партии, глава МИД не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых праздник 9 Мая «был, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики».

Депутат напомнил, что Пристайко не имеет права решать за Украину и за весь европейский континент. По словам Медведчука, украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии.

Он также отметил, что, возможно, «Пристайко и свора, частью которой он является», и не будут отмечать День Победы, однако украинский народ будет праздновать эту дату.

29 февраля Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая. «Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — объяснил он решение властей.

В августе прошлого года в Кремле сообщили, что пригласят президента Украины Владимира Зеленского на 75-летие Победы в Москве. Однако в феврале стало известно, что Зеленский не получал официального приглашения от российских властей.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако фактически этот праздник игнорируется украинскими властями, основные мероприятия проходят 8 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!