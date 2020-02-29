Украина отказалась отмечать День Победы

Украина не будет праздновать День Победы 9 мая, заявил в интервью телеканалу «Украина 24» глава МИД страны Вадим Пристайко.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — объяснил такое решение Пристайко. По его словам, именно в эту сторону должно развиваться празднование.

В августе 2019-го в Кремле анонсировали, что пригласят президента Украины Владимира Зеленского на 75-летие Победы в Москве. 29 января в Кремле заявили, что «уточнят вопрос приглашения» Зеленского на праздничные мероприятия 9 мая. В феврале «Украинской правде» сообщили в офисе главы государства, что Зеленский не получал официального приглашения от российских властей.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Также с мая 2015-го в стране действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

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