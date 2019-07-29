Сторонник Зеленского назвал противников Дня победы дебилами

Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что не поддержит свою фракцию в случае, если она будет голосовать за отмену Дня победы. Об этом он сказал в интервью изданию «Страна.ua».

По словам Бужанского, он будет голосовать против такого закона и спросит своих однопартийцев: «Что ж вы за дебилы?» Он считает, что если противники Дня победы не хотят его праздновать, они могут горевать.

При этом он выступил с критикой Дня памяти и примирения, который отмечают на Украине 8 мая. Бужанский отметил, что он неоднократно спрашивал сторонников этого праздника, «что конкретно они помнят и с кем решили примиряться», однако никто ему не ответил. «Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться», — говорит он.

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В мае этого года еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен с пожимающими друг другу руки двумя участниками Второй мировой войны — капитаном ВМФ СССР и партизанкой, связанной с УПА (Украинская повстанческая армия, движение запрещено в России).

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Праздник фактически игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике в знак солидарности с европейскими странами отмечают учрежденный в марте 2015 года День памяти и примирения.

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