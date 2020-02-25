Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от российских властей официального приглашения посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили «Украинской правде» в офисе главы государства в ответ на соответствующий запрос.

Журналисты также попросили прокомментировать предложение депутата от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» направить парламентскую делегацию на празднование Дня Победы в Москве. Однако в офисе президента комментарий не предоставили.

29 января в Кремле заявили, что «уточнят вопрос приглашения» Зеленского на праздничные мероприятия 9 мая. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова украинского лидера о роли СССР во Второй мировой войны «кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают». При этом в августе 2019-го в Кремле анонсировали, что пригласят Зеленского на 75-летие Победы.

27 января президент Украины заявил, что СССР несет равную ответственность с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Таким образом он поддержал официальную позицию Польши.

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