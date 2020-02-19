Депутаты Рады приедут на парад Победы в Москву

Депутаты Верховной Рады приедут в Москву для участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, передает ТАСС.

Бойко объяснил, что для членов его партии день 75-летия Победы — очень значимый праздник. «Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация [от партии] поедет в Москву. Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа», — добавил он.

По словам депутата, решение поехать на парад Победы — это один из шагов для борьбы с попытками националистов исказить историю войны.

Ранее в феврале сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая. По его словам, 75-летие победы над фашизмом — великая дата.

Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, что эта идея вызывает уважение, «особенно на фоне русофобской истерии, которой заражена украинская власть в последние годы». Однако политик уверен, что предложение Рабиновича на Украине будет раскритиковано, а также подвергнуто преследованию со стороны радикальных сил.

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