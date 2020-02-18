Россия оценила идею Украины отправить делегацию на парад Победы в Москву

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил предложение украинского депутата Вадима Рабиновича отправить делегацию на парад Победы в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Железняк отметил, что эта идея вызывает уважение, «особенно на фоне русофобской истерии, которой заражена украинская власть в последние годы». Однако политик уверен, что это предложение на Украине будет раскритиковано, а также подвергнуто преследованию со стороны радикальных сил.

«Одно то, что данная смелая инициатива была проявлена, говорит о сохранении у части украинских народных избранников здравого смысла и уважения к исторической памяти», — сказал Железняк.

Ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая. По словам депутата, 75-летие победы над фашизмом — великая дата.

В конце января стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина поучаствовать в праздновании юбилея Победы.

Свой визит в Москву на 9 мая подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон.

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