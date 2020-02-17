На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

С такой идеей выступил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По словам депутата, 75-летие победы на фашизмом — великая дата. «Я убежден, что Верховной Раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве», — заявил Рабинович на совете руководителей фракций и групп парламента.

В конце января стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина поучаствовать в праздновании юбилея Победы.

Свой визит в Москву на 9 мая подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон.

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