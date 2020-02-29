Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова Украины о прощении Германии за Вторую мировую войну. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Сенатор привел неполную цитату главы МИД страны Вадима Пристайко, заявившего об отказе отмечать День Победы 9 мая: «Через 75-лет после войны мы готовы друг друга простить». Парламентарий расценил эту фразу как стремление Киева показать, что в войне не было «ни правых, ни виноватых», и предположил, что, по логике главы ведомства, Адольфа Гитлера тоже необходимо простить.
«Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя», — резюмировал Пушков.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков призвал Киев оставаться в «адекватной системе координат», когда речь идет о победе над фашизмом.
29 февраля Пристайко сообщил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая. «Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — объяснил он решение властей.
В августе 2019-го в Кремле анонсировали, что пригласят президента Украины Владимира Зеленского на 75-летие Победы в Москве. Однако в феврале стало известно, что Зеленский не получал официального приглашения от российских властей.
На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая.