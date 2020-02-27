В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве

Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Такого мнения придерживается журналист британской газеты The Guardian Джулиан Боргер (Julian Borger).

Автор объяснил, что руководители стран не до конца уверены, уместно ли принимать приглашение на празднование Дня Победы из-за текущих военных действий России; а если и уместно, то кого отправлять в Москву.

В Вашингтоне и Лондоне несколько недель обсуждали этот вопрос, но общего решения не достигли, пишет Боргер. Процесс принятия решения, по его мнению, усложняет непредсказуемость президента США Дональда Трампа.

Боргер предупредил, что лидеры стран также обратили внимание на решение президента Франции Эммануэля Макрона принять приглашение российского коллеги Владимира Путина на День Победы в Москву. Журналист пишет, что французский лидер принял это решение, не обращаясь за консультацией к союзникам из НАТО; таким образом, если представители США, Великобритании и других западных государств не приедут в Москву 9 мая, то в этом увидят раскол на Западе.

Кроме этого, журналист The Guardian считает, что политики рискуют показаться недостаточно почтительными к памяти победы над нацизмом и к жертвам, которые принесли страны мира. «С другой стороны, присутствие на грандиозном военном параде, запланированном в Москве по этому случаю, могут расценить как попустительство военному авантюризму Москвы, поскольку в строю мимо трибун могут пройти части, участвовавшие в бомбардировках гражданского населения Сирии, в оккупации Крыма и в военных действиях в Донбассе», — цитирует Боргера «ИноСМИ».

В ноябре президент США Дональд Трамп подтвердил получение приглашения от российской стороны на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако он допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что если американский лидер все-таки приедет, то они обязательно встретятся.

Свое намерение приехать в российскую столицу на День Победы подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Чехии.

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