Описана польза собак при тестировании людей на коронавирус

В аэропортах Великобритании может появиться новый способ тестирования пассажиров на коронавирус. Об этом пишет Express.

По информации издания, суть метода заключается в использовании собак в процессе диагностики. Эксперты считают, что животные с развитым обонянием способны принести особую пользу и выявить коронавирусную инфекцию даже у тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.

«Это будет происходить быстро, эффективно и неинвазивно. Вдобавок будет твердая уверенность в том, что ресурсы тестирования Национальной службы здравоохранения, крайне ограниченные, используются только там, где они действительно необходимы», — пояснила гендиректор благотворительной организации Medical Detection Dogs Клэр Гест.

Материалы по теме Ухань, который победил Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?

По ее словам, в настоящее время специалисты изучают, каким образом можно безопасно извлечь запах, свидетельствующий о наличии в организме вируса, и представить его животным. Известно, что Medical Detection Dogs ранее успешно обучала собак навыкам обнаружения рака, болезни Паркинсона и малярии.

В настоящее время животные уже проходят подготовку для испытаний описанного метода.

24 апреля сообщалось, что российский пилот Airbus оценил вероятность заражения коронавирусом во время путешествия на самолете. По его словам, угроза подхватить инфекцию крайне невысока, за исключением тех случаев, когда заболевший пассажир находится на соседнем кресле — в такой ситуации в зоне потенциального риска находятся те, кто сидит в одном ряду с ним, а также в двух рядах впереди и позади него.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!