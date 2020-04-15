Вернувшаяся из Сочи россиянка рассказала о заражении коронавирусом в аэропорту

Жительница Новосибирской области заразилась коронавирусом после того, как вернулась из Сочи. Об этом девушка рассказала порталу «Бердск Онлайн».
29-летняя уроженка Бердска улетела в Сочи 25 марта и планировала провести там пару месяцев. Однако в курортном городе ее отправили на карантин в отеле, откуда было запрещено выходить, еду приносили в номер.
Девушка решила вернуться домой и 31 марта прилетела в Новосибирск. К тому моменту она чувствовала боль в горле, других симптомов заболевания не было. Несколько дней спустя, уже в Бердске, ее температура поднялась до 37,5, появился насморк и симптомы ОРВИ, при этом никакие привычные лекарства не помогали. Неделю спустя туристка обратилась за медицинской помощью, после чего ее на несколько дней забрали в инфекционную больницу и взяли мазки на коронавирус.
Первый тест оказался отрицательным, и девушку отпустили домой, перед выпиской взяв повторный анализ. 14 апреля ей позвонили из Роспотребнадзора и заявили, что второй тест указал на наличие вируса. Сделанный в тот же день третий, контрольный, также оказался положительным. В результате девушку, находившуюся на самоизоляции, снова забрали в больницу.
В беседе с журналистами туристка отметила, что, вероятней всего, заразилась в многолюдном аэропорту в Сочи. Она уточнила, что в самолете использовала маску и антисептик и мыла руки с мылом.
Девушка добавила, что на протяжении двух недель на самоизоляции чувствовала себя хорошо, но перед повторной госпитализацией у нее вновь поднялась температура. Она призвала россиян оставаться дома и по возможности избегать перелетов и большого скопления людей.
Ранее сообщалось, что житель Удмуртии попал в больницу с коронавирусом после возвращения с круизного лайнера Costa Magica, стоявшего на карантине в Карибском море. При этом мужчина уверен, что заразился в самолете, где летели около 300 кашляющих пассажиров.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения