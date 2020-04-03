Туристы начали массово покидать Сочи из-за угрозы коронавируса

Туристы, прибывшие в Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, начали массово покидать город из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации, передает в пятницу, 3 апреля, «Интерфакс».
Согласно данным властей, вместе с туркомпаниями им удалось организовать выезд с курортов около 44 тысяч человек. При этом в конце прошлой недели в городе насчитывалось по меньшей мере 52 тысячи отдыхающих.
В настоящее время в Сочи остается еще около восьми тысяч путешественников. «Часть туристов приобрела путевки по системе длительного пребывания. Некоторые будут находиться на курорте до июня», — пояснил представитель администрации.
31 марта сообщалось, что большинство россиян, приехавших на курорты Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени. До этого власти города начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса: туристов начали выселять из отелей и гостиниц, а самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно.
Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае, в Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения