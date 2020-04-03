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Туристы начали массово покидать Сочи из-за угрозы коронавируса

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Туристы, прибывшие в Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, начали массово покидать город из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации, передает в пятницу, 3 апреля, «Интерфакс».

Согласно данным властей, вместе с туркомпаниями им удалось организовать выезд с курортов около 44 тысяч человек. При этом в конце прошлой недели в городе насчитывалось по меньшей мере 52 тысячи отдыхающих.

В настоящее время в Сочи остается еще около восьми тысяч путешественников. «Часть туристов приобрела путевки по системе длительного пребывания. Некоторые будут находиться на курорте до июня», — пояснил представитель администрации.

31 марта сообщалось, что большинство россиян, приехавших на курорты Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени. До этого власти города начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса: туристов начали выселять из отелей и гостиниц, а самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае, в Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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