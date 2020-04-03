Туристы начали массово покидать Сочи из-за угрозы коронавируса

Туристы, прибывшие в Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, начали массово покидать город из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации, передает в пятницу, 3 апреля, «Интерфакс».

Согласно данным властей, вместе с туркомпаниями им удалось организовать выезд с курортов около 44 тысяч человек. При этом в конце прошлой недели в городе насчитывалось по меньшей мере 52 тысячи отдыхающих.

В настоящее время в Сочи остается еще около восьми тысяч путешественников. «Часть туристов приобрела путевки по системе длительного пребывания. Некоторые будут находиться на курорте до июня», — пояснил представитель администрации.

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31 марта сообщалось, что большинство россиян, приехавших на курорты Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени. До этого власти города начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса: туристов начали выселять из отелей и гостиниц, а самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае, в Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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