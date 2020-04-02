Россияне описали происходящее в Крыму во время пандемии коронавируса

Российские путешественники и сотрудники туристической индустрии описали происходящее в Крыму во время пандемии коронавируса. Их слова приводит РИА Новости.
Согласно комментариям большинства очевидцев, почти все туристы уже покинули полуостров. Например, москвичка Ольга Соломатина, которая недавно была в Евпатории, рассказала, что сейчас на курорте «как утром 1 января — людей очень мало, везде тихо и пустынно».
Другие отдыхающие, супруги из Карелии, сейчас находятся в Севастополе, где введен режим самоизоляции. «Ну а что делать! Никто же не виноват! Догуливаем последние дни в масках. Вируса боимся, поэтому близко ни к кому не подходим. Из гостиницы нас не попросили, но никого уже не заселяют. Главное, чтобы до пятницы поезд не отменили!» — поделились туристы.
Также, по словам директора крупного туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в Крым в марте и апреле приезжает не так много гостей. «У нас было несколько сотен клиентов, практически все уже вернулись домой. Это еще до карантина. Да, кафе, рестораны закрылись, но туристы могли, например, гулять по набережным», — пояснил он.
Ранее в марте Ромашкин объяснил, что резкий поток туристов в Крым и Сочи спровоцирован несознательными гражданами. Он уточнил, что некоторые россияне восприняли внеплановые длинные выходные с 28 марта по 5 апреля не как экстренные меры, принятые во избежание распространения коронавируса, а как дополнительные каникулы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения