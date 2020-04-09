Вернувшийся из круиза россиянин рассказал о заражении коронавирусом в самолете

Россиянин попал в больницу с коронавирусом после возвращения с круизного лайнера Costa Magica, стоявшего на карантине в Карибском море. О своем заражении и течении заболевания он рассказал порталу Udm-Info.

Семья из Ижевска вернулась из Гваделупы 17 марта и почти две недели находилась на самоизоляции, в это время их на дому посещали участковые врачи и брали тесты на коронавирус. В начале апреля все члены семьи попали в больницу — у главы семьи подтвердился диагноз.

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«Я чувствую себя прекрасно, кашля и слабости у меня не было. А вот у супруги держалась высокая температура и были все признаки коронавируса, хотя он и не подтвердился, — видимо, такие тесты. Жену и детей уже готовят к выписке, а меня отпустят, когда три анализа подряд покажут отрицательный результат», — отметил он.

Мужчина добавил, что ему было обидно попасть в больницу на 13 день карантина, когда до конца оставался всего один день. Он не подозревал, что мог быть носителем заболевания, — никаких изменений в организме не происходило.

Ижевчанин рассказал, что находился на лайнере две недели, за это время там выявили два случая заболевания. Но он уверен, что заразился именно в самолете из Гваделупы — круизная компания арендовала чартер для эвакуации туристов, отправив одновременно 400 человек.

«В самолете стоял ужасный кашель, кашляли все пассажиры, кроме русских. Мы заболели уже на родине», — сказал он, добавив, что вирус подхватили несколько человек, и они чувствуют себя намного хуже, чем он.

Еще один пассажир лайнера, блогер Михаил Нефедов, рассказывал «Ленте.ру», что коронавирусом заразились трое жителей Москвы и Подмосковья, все они находятся в больницах. В самолете люди пытались защитить себя при помощи масок и капюшонов, однако это не помогло.

Круизный лайнер Costa Magica с двумя тысячами туристов на борту, в том числе тридцатью российскими, встал на карантин в порту Гваделупы 13 марта. Спустя сутки всех пассажиров эвакуировали домой чартерными рейсами, позже стало известно о заражении коронавирусом более 150 человек и четырех умерших.

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