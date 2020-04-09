Вернувшийся из круиза россиянин рассказал о заражении коронавирусом в самолете

Россиянин попал в больницу с коронавирусом после возвращения с круизного лайнера Costa Magica, стоявшего на карантине в Карибском море. О своем заражении и течении заболевания он рассказал порталу Udm-Info.
Семья из Ижевска вернулась из Гваделупы 17 марта и почти две недели находилась на самоизоляции, в это время их на дому посещали участковые врачи и брали тесты на коронавирус. В начале апреля все члены семьи попали в больницу — у главы семьи подтвердился диагноз.
«Я чувствую себя прекрасно, кашля и слабости у меня не было. А вот у супруги держалась высокая температура и были все признаки коронавируса, хотя он и не подтвердился, — видимо, такие тесты. Жену и детей уже готовят к выписке, а меня отпустят, когда три анализа подряд покажут отрицательный результат», — отметил он.
Мужчина добавил, что ему было обидно попасть в больницу на 13 день карантина, когда до конца оставался всего один день. Он не подозревал, что мог быть носителем заболевания, — никаких изменений в организме не происходило.
Ижевчанин рассказал, что находился на лайнере две недели, за это время там выявили два случая заболевания. Но он уверен, что заразился именно в самолете из Гваделупы — круизная компания арендовала чартер для эвакуации туристов, отправив одновременно 400 человек.
«В самолете стоял ужасный кашель, кашляли все пассажиры, кроме русских. Мы заболели уже на родине», — сказал он, добавив, что вирус подхватили несколько человек, и они чувствуют себя намного хуже, чем он.
Еще один пассажир лайнера, блогер Михаил Нефедов, рассказывал «Ленте.ру», что коронавирусом заразились трое жителей Москвы и Подмосковья, все они находятся в больницах. В самолете люди пытались защитить себя при помощи масок и капюшонов, однако это не помогло.
Круизный лайнер Costa Magica с двумя тысячами туристов на борту, в том числе тридцатью российскими, встал на карантин в порту Гваделупы 13 марта. Спустя сутки всех пассажиров эвакуировали домой чартерными рейсами, позже стало известно о заражении коронавирусом более 150 человек и четырех умерших.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения