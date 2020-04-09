Эвакуацию россиян в регионы приостановили

Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщаетcя в Telegram-канале РИА Новости.

Издание ссылается на собственный источник в авиакругах, причины и сроки возобновления рейсов не сообщаются.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Решение было принято в целях защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом.

Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено. По данным Минтранса, эвакуироваться на родину захотели около 25,8 тысячи россиян.

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