Десятки бездействующих из-за коронавируса самолетов сняли на видео в Москве

Десятки самолетов, бездействующих из-за ограничения пассажирских авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале Aviaincidents.
На опубликованных кадрах запечатлены воздушные суда авиакомпании S7, припаркованные на аэродроме. Уточняется, что запись была сделана на территории московского аэропорта Домодедово.
7 апреля стало известно о прогнозах по поводу ситуации с коронавирусом в мире и возобновления международных рейсов в Россию — их изложил предприниматель и совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко. По словам бизнесмена, существуют два сценария развития событий в 2020 году — оптимистичный и пессимистичный.
Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Первые два вывозных рейса, из Бишкека и Дакки, состоялись 6 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения