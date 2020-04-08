Десятки бездействующих из-за коронавируса самолетов сняли на видео в Москве

Десятки самолетов, бездействующих из-за ограничения пассажирских авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале Aviaincidents.

На опубликованных кадрах запечатлены воздушные суда авиакомпании S7, припаркованные на аэродроме. Уточняется, что запись была сделана на территории московского аэропорта Домодедово.

7 апреля стало известно о прогнозах по поводу ситуации с коронавирусом в мире и возобновления международных рейсов в Россию — их изложил предприниматель и совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко. По словам бизнесмена, существуют два сценария развития событий в 2020 году — оптимистичный и пессимистичный.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Первые два вывозных рейса, из Бишкека и Дакки, состоялись 6 апреля.

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