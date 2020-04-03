Десятки бездействующих из-за коронавируса в аэропорту самолетов попали на видео

t.me/aviationmode/3431

Десятки припаркованных самолетов, которые бездействуют из-за пандемии коронавируса, попали на снятое с дрона видео. Ролик публикует Telegram-канал FlightMode, посвященный авиации.

На записи, сделанной в международном аэропорту Питтсбурга, лайнеры авиакомпании American Airlines стоят друг за другом в два ряда, занимая всю взлетно-посадочную полосу. «Рай перфекциониста», — подписали публикацию администраторы канала.

Как сообщает газета Miami Herald, в апреле перевозчик American Airlines заземлил более 450 самолетов, отменил 55 тысяч рейсов и приостановил полеты по всем международным направлениям до 6 мая. Такие меры были приняты с целью замедлить распространение инфекции.

В марте стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес (США), а также Дубай (ОАЭ) и столицу Португалии — Лиссабон — из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля. С 29 марта можно будет летать только в один американский штат — Нью-Йорк.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Всего в стране заразились более 245 тысяч человек, а число жертв превысило шесть тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1397.