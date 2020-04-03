Десятки бездействующих из-за коронавируса в аэропорту самолетов попали на видео

Десятки припаркованных самолетов, которые бездействуют из-за пандемии коронавируса, попали на снятое с дрона видео. Ролик публикует Telegram-канал FlightMode, посвященный авиации.
На записи, сделанной в международном аэропорту Питтсбурга, лайнеры авиакомпании American Airlines стоят друг за другом в два ряда, занимая всю взлетно-посадочную полосу. «Рай перфекциониста», — подписали публикацию администраторы канала.
Как сообщает газета Miami Herald, в апреле перевозчик American Airlines заземлил более 450 самолетов, отменил 55 тысяч рейсов и приостановил полеты по всем международным направлениям до 6 мая. Такие меры были приняты с целью замедлить распространение инфекции.
В марте стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес (США), а также Дубай (ОАЭ) и столицу Португалии — Лиссабон — из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля. С 29 марта можно будет летать только в один американский штат — Нью-Йорк.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Всего в стране заразились более 245 тысяч человек, а число жертв превысило шесть тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1397.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения