США предрекли «кошмар» из-за коронавируса

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Вассермана, до начала эпидемии многим система здравоохранения США казалась «хрустальным замком с чудо-врачами и супертехникой». При этом спустя пары недель эпидемии эта система превратилась «в кучу битого стекла», заявил публицист.

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Вассерман считает, что число жертв коронавируса в Соединенных Штатах может превысить 2 миллиона, поскольку осенью страна столкнется со второй волной эпидемии, которая может оказаться мощнее первой.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5,8 тысячи, всего в стране заразились более 242 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1397.

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