Госдеп призвал Россию и США объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус призвала Россию и США объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Ее слова передает РИА Новости.
«Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — заявила Ортагус. Она отметила, что обе страны предоставляли помощь друг другу во время прошлых кризисов, а также выразила уверенность в том, что они будут делать так и в будущем.
Российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь 1 апреля. Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 213 тысяч. Зарегистрировано более 4,7 тысяч летальных исходов, 8,4 тысячи пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения