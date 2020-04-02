Госдеп призвал Россию и США объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус призвала Россию и США объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Ее слова передает РИА Новости.

«Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — заявила Ортагус. Она отметила, что обе страны предоставляли помощь друг другу во время прошлых кризисов, а также выразила уверенность в том, что они будут делать так и в будущем.

Российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь 1 апреля. Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 213 тысяч. Зарегистрировано более 4,7 тысяч летальных исходов, 8,4 тысячи пациентов вылечились.

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