Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.
Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 633 летальных исхода.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения