Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк

Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщили ТАСС в российском постпредстве.
Гуманитарную помощь российская сторона привезла на военно-транспортном самолете АН-124-100 «Руслан» Министерства обороны РФ. Договоренность об отправке оборудования в США была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее в американском посольстве в Москве заявили агентству «Интерфакс», что США «незамедлительно» начнут использовать доставленное медицинское оборудование.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 542 летальных исхода.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения