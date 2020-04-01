Описан коллапс медицины США во время пандемии коронавируса

Американские больницы работают на пределе во время пандемии коронавируса, а медицинская система страны в целом испытывает, по сути, коллапс. Ситуацию в здравоохранении США описали журналисты немецкой газеты Die Welt.
Врач Шамит Патель из Нью-Йорка высказал опасение, что скоро ситуация может стать похожей на итальянскую, когда доктора из-за большого числа пациентов вынуждены будут выбирать, кого лечить, а кто останется умирать. По его расчетам, число больных на одного врача в скором будущем увеличится в два или три раза. Врач неотложной помощи Нью-Йорка Камини Дубай рассказала, что «никогда не чувствовала такого отчаяния».
При этом больницы не разрешают медикам рассказывать о трудностях, чтобы сохранить репутацию. Кроме того, некоторые клиники запрещают носить маски в общественных помещениях. Это делается, чтобы избежать впечатления высокой вирусной нагрузки.
Издание также напоминает, что в США не хватает не только медицинского оборудования, но и мест для трупов. Для них впервые с момента терактов 11 сентября 2001 года приходится использовать холодильники-грузовики.
Ранее стало известно, что медицинских работников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Руководство больниц предупреждает сотрудников не рассказывать публично об условиях труда, в том числе о нехватке защитных масок и халатов, а также кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких.
США — лидеры по количеству зараженных коронавирусом в мире. По последним данным, в стране зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 4 тысяч человек, более 7 тысяч — вылечились. Кроме того, 31 марта США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса. Всего в Штатах умерли 3 415 человек, что больше числа погибших в Китае — 3309. По общему числу погибших от коронавируса впереди только Италия и Испания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения