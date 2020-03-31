США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные университета Джонса Хопкинса.
Всего в США умерло 3 415 человек, что больше числа погибших в Китае — 3309. По общему числу погибших от коронавируса впереди только Италия и Испания.
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 может вызвать новую вспышку пневмонии уже осенью этого года, но Соединенные Штаты будут к ней готовы.
Всего в мире выявлено свыше 823 тысяч инфицированных коронавирусом; 40 тысяч человек погибли, 174 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения