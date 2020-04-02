В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, собирающий актуальную статистику о пандемии.
Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек.
1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь 1 апреля. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Всего число жертв коронавируса в США превысило 5116, всего в стране заразились более 215 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1374.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения