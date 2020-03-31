Трогательная прощальная речь экипажа самолета из-за коронавируса попала на видео

Экипаж авиакомпании EasyJet, которая отменяет все рейсы из-за пандемии коронавируса, произнес трогательную прощальную речь на одном из последних рейсов. Видеозапись произошедшего опубликовал в своем Twitter-аккаунте пассажир Крис Чиббетт (Chris Chibbett).
Сперва бортпроводник поблагодарил всех путешественников по громкоговорителю, а затем пожелал им сил и здоровья. «Мы объединимся и справимся с этим. Я искренне благодарю вас за то, что вы выбрали авиакомпанию EasyJet. Мы увидимся с вами в будущем, надеюсь, не столь далеком. Пожалуйста, берегите себя», — произнес он, после чего пассажиры начали аплодировать.
Как написал автор публикации, бортпроводник произнес речь на рейсе из Тенерифе в Лондон, который был организован для возвращения британцев на родину.
По информации издания, лоукостер EasyJet заземлил все свои лайнеры и предоставил персоналу отпуск длительностью два месяца. При этом, как отметили представители авиакомпании, они сохранят выплаты сотрудникам в размере 80 процентов от их заработной платы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения