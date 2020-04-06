Пилот раскрыл опасность самолетов во время пандемии коронавируса

Американский пилот рассказал об опасности самолетов и назвал их «инкубаторами болезней». Об этом сообщает Daily Express.

Так, по словам летчика Патрика Смита (Patrick Smith) авиалайнеры развозили различные инфекции по миру еще до появления коронавируса. «Однажды после прибытия в Соединенные Штаты рейсом из Африки я заметил небольшого комара в кабине. Я подумал, насколько просто насекомому пробраться в терминал и укусить кого-нибудь. Представьте сотрудника аэропорта, который никогда не выезжал из страны, а тут внезапно его настигла неизвестная тропическая болезнь», — пояснил пилот, добавив, что летальные исходы из-за малярии уже происходили в Европе и скоро могут настигнуть США.

Смит отметил, что в случае с распространением COVID-19 человечеству даже повезло, поскольку процент смертей относительно невысок, если учесть скорость, с которой самолеты развозят заболевания по разным уголкам планеты.

В заключение он посоветовал пассажирам, которые хотят защитить себя от заражения инфекцией во время перелета, очищать кресло и все прилегающее к нему дезинфицирующими салфетками.

В марте одним из главных предметов, требующих обязательной дезинфекции в путешествии во время пандемии коронавируса, назвали паспорт. Как отмечали специалисты, вирус SARS-CoV-2 способен сохраняться на различных поверхностях, в особенности на непористых.

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