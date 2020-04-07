Названы оптимистичные сроки возобновления международных рейсов в Россию

Предприниматель и совладелец московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью журналу Forbes обозначил свои прогнозы по поводу ситуации с коронавирусом в мире и возобновления международных рейсов в Россию.

По словам бизнесмена, существуют два сценария развития событий в 2020 году — оптимистичный и пессимистичный. «Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года», — уточнил он.

Согласно второму сценарию, восстановление пассажиропотока до уровня 2019 года займет минимум 12 месяцев и, таким образом, окончательно он нормализуется только к середине 2021 года. «Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко», — пояснил бизнесмен.

Он добавил, что второй сценарий может привести к частичному увольнению сотрудников аэропорта. «В течение апреля-мая мы будем наблюдать за тем, как Европа выходит из кризиса, и в зависимости от этого корректировать наши сценарии», — заключил Пономаренко.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено и запущены первые два рейса — из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

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