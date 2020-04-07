Названы оптимистичные сроки возобновления международных рейсов в Россию

Предприниматель и совладелец московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью журналу Forbes обозначил свои прогнозы по поводу ситуации с коронавирусом в мире и возобновления международных рейсов в Россию.
По словам бизнесмена, существуют два сценария развития событий в 2020 году — оптимистичный и пессимистичный. «Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года», — уточнил он.
Согласно второму сценарию, восстановление пассажиропотока до уровня 2019 года займет минимум 12 месяцев и, таким образом, окончательно он нормализуется только к середине 2021 года. «Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко», — пояснил бизнесмен.
Он добавил, что второй сценарий может привести к частичному увольнению сотрудников аэропорта. «В течение апреля-мая мы будем наблюдать за тем, как Европа выходит из кризиса, и в зависимости от этого корректировать наши сценарии», — заключил Пономаренко.
4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено и запущены первые два рейса — из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения