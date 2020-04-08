Застрявших за границей россиян предложили эвакуировать бизнес-джетами

Минтранс предложил оперативному штабу правительства России разрешить Росавиации согласовывать эвакуацию российских туристов бизнес-джетами. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа формируется рабочей группой, а затем утверждается оперативным штабом. По данным источника агентства, пока несколько операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию. В то же время существует возможность вывести эти рейсы из-под формирования графика и тем самым дать им возможность прилететь без долгих процедур согласования.
Как рассказал представитель Минтранса, ведомство попросило оперштаб правительства дать Росавиации возможность принимать решения для приема воздушных судов бизнес-авиации, чтобы нормализовать работу операторов в дальнейшем. При этом будет учитываться необходимость проверок прибывающих пассажиров и соблюдения ими мер самоизоляции.
4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено. По данным Минтранса, эвакуироваться на родину захотели около 25,8 тысячи россиян.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения