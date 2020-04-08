Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка

Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, передает РИА Новости.

Отмечается, что официально число прошедших регистрацию российских граждан не сообщали. При этом несколько десятков россиян, не имеющих прописки в Москве и Подмосковье, зарегистрированы не были.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о невозможности направить самолет за застрявшими в США россиянами из-за нехватки заявок даже на один рейс. До этого он заявлял, что в стране находятся более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой.

31 марта застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили президента России Владимира Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей. 6 апреля стало известно, что Россия возобновила вывоз российских граждан, застрявших за границей из-за ситуации с распространением коронавируса.

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