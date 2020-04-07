В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне «Иртыш» до 450 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.

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По его словам, это позволит разгрузить госпитали военного ведомства на Дальнем Востоке для возможного приема зараженных.

Шойгу также проинформировал, что в ходе внезапной проверки Вооруженные силы России продемонстрировали готовность к борьбе с распространением коронавируса.

Госпитальное судно проекта «Иртыш» способно принять раненых и больных как с берега, так и в море. В штатном режиме для пациентов оснащено 100 мест, однако во время эвакуации оно способно вместить 450 человек. В 2017 году на судне были установлены современные диагностические комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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