Названа точная опасность коронавируса для детей

Центры по контролю и профилактике заболеваний США представили исследование, согласно которому для новорожденных и мужчин существует высокий риск заражения SARS-CoV-2 и развития тяжелых симптомов. Результаты научной работы опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты рассмотрели 2500 случаев заболевания COVID-19 среди детей младше 18 лет в США в период с 12 февраля по 2 апреля. На сегодняшний день это самая большая выборка детей с коронавирусом. В целом, данные подтверждают, что дети меньше подвержены заболеванию, чем взрослые. Из всех зарегистрированных случаев только 1,7 процента были детьми, хотя они составляют 22 процента населения. Среди них только у 73 процентов развился кашель, лихорадка или одышка. У взрослых в возрасте от 18 до 64 лет этот показатель составляет 93 процента.

Но у некоторых детей развились тяжелые симптомы, и 147 пациентов были госпитализированы, а пятеро отправлены в реанимацию. Трое детей умерли. При этом среди 95 младенцев 62 процента были госпитализированы. По словам ученых, в первый год жизни дети не имеют такой же устойчивый иммунный ответ, как дети старшего возраста и взрослые.

Кроме того, все больше исследований показывают, что мужчины умирают от COVID-19 чаще, чем женщины. По состоянию на 20 марта мужчины составляли около 70 процентов случаев смерти от коронавируса в Западной Европе.

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