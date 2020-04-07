В России начали испытания теста для переболевших коронавирусом

Российские ученые начали испытания теста для переболевших коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) разрабатывают тест, который позволяет выявить людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме. С его помощью можно будет выявлять граждан с иммунитетом от коронавируса для того, чтобы они могли вернуться к активной жизни.

Принцип теста построен на взаимодействии антигенов вируса с антителами коронавируса. Ученые планируют произвести столько антигена, чтобы сделать тестирование доступным для всех желающих.

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В настоящее время разработан прототип теста, и специалисты проверяют его чувствительность и специфичность. Для этого им потребуется несколько добровольцев, переболевших, а также неинфицированных граждан, чтобы выявить ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Планируется, что документы для регистрации будут готовы через месяц.

4 апреля директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов назвал сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса По его словам, прототипы вакцины проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне.

По данным на 7 апреля, в мире более 1 миллиона 347 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 74 тысяч скончались, еще 277 тысяч человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия.

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