Застрявший в США россиянин заявил о полном коллапсе на вывозном рейсе в Москву

Житель Москвы, не попавший на вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, заявил, что его исключили из списка эвакуируемых граждан без объяснения причин. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

Москвич рассказал, что заранее заполнил все необходимые для выезда документы и заявления и что в консульстве ему подтвердили внесение его имени в список вывозимых граждан. Однако в аэропорту при регистрации ему и еще 80 туристам отказали в перевозке, заявив, что их имена не числятся в указанных списках.

«В итоге улетело человек 50. Самолет был на 350 мест. Там полный коллапс произошел. Вроде как улетели только москвичи, хотя у меня тоже московская прописка», — добавил собеседник издания, подчеркнув, что причины произошедшего до сих пор не установлены.

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Кроме того, по словам россиянина, оставшимся в США гражданам не оказывается никакой помощи ни со стороны консульства, ни от авиакомпании. «Здесь есть организация "Русская молодежь Америки". Она оплачивает всем отели из своего кармана, ищут квартиры», — пояснил москвич.

8 апреля сообщалось, что самолет с россиянами на борту, застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Официально число прошедших регистрацию российских граждан не сообщали. При этом несколько десятков россиян, не имеющих прописки в Москве и Подмосковье, зарегистрированы не были.

Россия приняла решение с 23 марта временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Спустя неделю оставшиеся в Нью-Йорке россияне попросили президента России Владимира Путина эвакуировать их на родину. Сообщалось, что на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В то же время посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о невозможности направить самолет за ними из-за нехватки заявок даже на один рейс.

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