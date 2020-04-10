Застрявшую в Индонезии россиянку начали искать в Крыму

В Крыму полицейские власти начали поиски местной девушки, застрявшей в Индонезии из-за отмененных рейсов. Об этом в пятницу, 10 апреля, передает Telegram-канал Life Shot.

По словам жительницы Евпатории, накануне к ней домой пришли сотрудники полиции и принялись утверждать, что она вернулась туда 5 апреля и теперь скрывается, отказываясь сдавать тест на коронавирус.

«Кто это был, я не знаю, потому что они не представились. Но заявили, что нашлись какие-то свидетели, которые якобы видели на территории жилого комплекса мою дочь. Но кто же тогда отдыхает здесь со мной?» — сказала женщина, переведя камеру на своего ребенка.

«Как видите, я сейчас не в Евпатории», — заключила она.

Ранее сообщалось, что застрявший в США россиянин назвал «полным коллапсом» ситуацию на вывозном рейсе в Москву. По утверждению мужчины, его исключили из списка эвакуируемых граждан без объяснения причин.

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