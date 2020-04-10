Застрявшую в Индонезии россиянку начали искать в Крыму

В Крыму полицейские власти начали поиски местной девушки, застрявшей в Индонезии из-за отмененных рейсов. Об этом в пятницу, 10 апреля, передает Telegram-канал Life Shot.
По словам жительницы Евпатории, накануне к ней домой пришли сотрудники полиции и принялись утверждать, что она вернулась туда 5 апреля и теперь скрывается, отказываясь сдавать тест на коронавирус.
«Кто это был, я не знаю, потому что они не представились. Но заявили, что нашлись какие-то свидетели, которые якобы видели на территории жилого комплекса мою дочь. Но кто же тогда отдыхает здесь со мной?» — сказала женщина, переведя камеру на своего ребенка.
«Как видите, я сейчас не в Евпатории», — заключила она.
Ранее сообщалось, что застрявший в США россиянин назвал «полным коллапсом» ситуацию на вывозном рейсе в Москву. По утверждению мужчины, его исключили из списка эвакуируемых граждан без объяснения причин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения