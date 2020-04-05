Названа дата вывоза застрявших в России американцев

Застрявших в России из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса граждан США вывезут из страны 9 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

Росс сообщила, что чартерный рейс ориентировочно вылетит из Москвы 9 апреля. «Госдепартамент организовал специальные чартерные рейсы для граждан США, при наличии свободных мест, для законных постоянных резидентов США... Расписание еще может измениться», — добавила пресс-секретарь.

Ранее администрация США допустила возможность прекращения внутренних рейсов в наиболее охваченные коронавирусом районы страны из-за эпидемии.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 324 тысячи. Более 9,4 тысячи погибли, еще 16,8 тысячи — излечились.

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