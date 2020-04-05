Названа дата вывоза застрявших в России американцев

Застрявших в России из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса граждан США вывезут из страны 9 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.
Росс сообщила, что чартерный рейс ориентировочно вылетит из Москвы 9 апреля. «Госдепартамент организовал специальные чартерные рейсы для граждан США, при наличии свободных мест, для законных постоянных резидентов США... Расписание еще может измениться», — добавила пресс-секретарь.
Ранее администрация США допустила возможность прекращения внутренних рейсов в наиболее охваченные коронавирусом районы страны из-за эпидемии.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 324 тысячи. Более 9,4 тысячи погибли, еще 16,8 тысячи — излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения