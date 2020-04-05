США допустили прекращение некоторых внутренних рейсов из-за коронавируса

Администрация США допустила возможность прекращения внутренних рейсов в наиболее охваченные коронавирусом районы страны из-за эпидемии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам Трампа, вопрос серьезно рассматривается вместе с губернаторами штатов и авиакомпаниями. «Это очень трудное решение», — поделился он.

Американский президент отметил, что в стране пассажиров тестируют на коронавирус сразу после прилета. В некоторых штатах людей, прибывших из эпицентров заражения, отправляют на двухнедельный карантин.

В марте Дональд Трамп рассказал, что власти рассматривают возможность ввести карантин из-за коронавируса в ряде штатов, включая Нью-Йорк. Однако позже президент передумал.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 308 тысяч. Из них более 8,3 тысяч человек умерли, еще 14,6 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.

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