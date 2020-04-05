США допустили прекращение некоторых внутренних рейсов из-за коронавируса

Администрация США допустила возможность прекращения внутренних рейсов в наиболее охваченные коронавирусом районы страны из-за эпидемии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.
По словам Трампа, вопрос серьезно рассматривается вместе с губернаторами штатов и авиакомпаниями. «Это очень трудное решение», — поделился он.
Американский президент отметил, что в стране пассажиров тестируют на коронавирус сразу после прилета. В некоторых штатах людей, прибывших из эпицентров заражения, отправляют на двухнедельный карантин.
В марте Дональд Трамп рассказал, что власти рассматривают возможность ввести карантин из-за коронавируса в ряде штатов, включая Нью-Йорк. Однако позже президент передумал.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 308 тысяч. Из них более 8,3 тысяч человек умерли, еще 14,6 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения