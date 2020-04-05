Российский регион приостановил авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин, пишет газета «Звезда Алтая».

Уточняется, что авиакомпании «Победа» и S7, совершавшие рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и обратно, отменили их. «Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции», — отметил Хорохордин.

По данным газеты, «Победа» приостановила рейсы до 31 мая, а S7 — до 23 апреля.

Ранее в апреле сообщалось, что Россия приостановила все международные рейсы, в том числе — необходимые для вывоза россиян из других стран. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что это необходимо для составления четкого графика и понимания, кто, куда и в каком количестве полетит. По ее словам, все граждане России будут возвращены на родину.

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