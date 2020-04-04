Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила задержку с возвращением россиян на родину. По ее словам, российские власти взяли тайм-аут по этому вопросу на два дня, чтобы четко представлять, кто, в каком количестве и куда полетит. Об этом сообщает РИА Новости.

Голикова рассказала, что 13 660 граждан России из 26 тысяч остающихся за границей по-прежнему не удалось идентифицировать. «Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все новые правила», — добавила вице-премьер.

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Она уточнила, что в понедельник, 6 апреля, будет создан график возвращения граждан в Россию.

Ранее 4 апреля Голикова сообщила, что коронавирус в Россию был завезен из 73 стран. Чаще всего инфекцию завозили из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Больше половины россиян, у которых обнаружен вирус, заразились контактным путем. Еще свыше 800 человек заразились за границей.

По оценке российского МИД, больше всего россиян находится в Таиланде, оттуда хотят выбраться около 19 тысяч человек. Среди них есть туристы, уезжавшие в кратковременный отпуск, и те, кто до пандемии проживал здесь, но в связи с изменившимися условиями решил вернуться в Россию.

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

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