Коронавирус завезли в Россию из 73 стран

Коронавирус в Россию был завезен из 73 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Ее слова приводит «Интерфакс».

Чаще всего вирус завозился из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), уточнила Голикова. Она добавила, что больше половины россиян, у которых обнаружена инфекция, заразились контактным путем. Еще свыше 800 человек заразились за границей.

Материалы по теме «Я заново учился дышать» Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании

Ранее 4 апреля сообщалось о 582 новых случаях заражения коронавирусом в России. Девять человек с подтвержденной инфекцией умерли, еще 52 человека выздоровели.

В общей сложности в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!