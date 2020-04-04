Коронавирус завезли в Россию из 73 стран

Коронавирус в Россию был завезен из 73 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Ее слова приводит «Интерфакс».
Чаще всего вирус завозился из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), уточнила Голикова. Она добавила, что больше половины россиян, у которых обнаружена инфекция, заразились контактным путем. Еще свыше 800 человек заразились за границей.
Ранее 4 апреля сообщалось о 582 новых случаях заражения коронавирусом в России. Девять человек с подтвержденной инфекцией умерли, еще 52 человека выздоровели.
В общей сложности в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения