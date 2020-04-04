Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве, 434 человека. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6), Ленинградской области (6), Костромской области (5), Бурятии (4), Орловской области (3), Республике Коми (3), Чечне (3), Кировской области (3), Челябинской области (3), Алтайском крае (3), Амурской области (3), Воронежской области (2), Тульской области (2), Ярославской области (2), Адыгее (2), Белгородской области (1), Калужской области (1), Смоленской области (1), Тамбовской области (1), Вологодской области (1), Северной Осетии (1), Мордовии (1), Удмуртии (1), Курганской области (1), Свердловской области (1), Омской области (1) и Сахалинской области (1).

Ранее 4 апреля сообщалось о 582 новых случаях заражения коронавирусом в России. Девять человек с подтвержденной инфекцией умерли, еще 52 человека выздоровели.

В общей сложности в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

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