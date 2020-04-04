Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

Более 205 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Такое число назвал Роспотребнадзор, передает «Интерфакс».
Всего в 2020 году в России под наблюдением из-за коронавируса находились свыше 389 тысяч человек. «По состоянию на 03.04.2020 проведено более 639 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — добавили в Роспотребнадзоре.
По данным на 3 апреля общее количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 4149, из них летальных исходов — 34, выздоровевших — 281.
Ранее 4 апреля правительство России выделило более 320 миллионов рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения