Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными. Об этом россиян предупредила заявила врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, не следует доверять видеороликам, в которых учат делать защитную маску из бумажных полотенец. Она пояснила, что от заражения коронавирусной инфекцией спасти может только респиратор, а медицинская маска помогает только как барьер, чтобы не заразить окружающих.

Кроме того, бессмысленно оказалась и обработка маски спиртовой настойкой прополиса, поскольку, от заражения через дыхательные пути он не защитит.

Блинова призвала людей ни в коем случае не пить перекись водорода «для повышения иммунитета», поскольку это может нанести серьезный вред организму.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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